Zanieczyszczenie odpadów papierowych plastikiem wzrasta o 40 proc. w miesiącach zimowych

Nawet 5 tys. ton odpadów więcej na wysypiskach śmieci

Nowe dane wskazują, że w okresie zimowym – od listopada do marca – na wysypiska odpadów i do spalarni może trafiać nawet dodatkowe 5 tys. ton odpadów. Plastikowe butelki wykorzystywane na masową skalę przyczyniają się do zanieczyszczania oceanów oraz obecności mikroplastiku w napojach, a ostatnie badania pokazują, że mogą mieć także negatywny wpływ na recykling innych tworzyw. Po zmieszaniu plastikowych butelek z opakowaniami tekturowymi w pojemnikach na odpady, w chłodnych, mokrych miesiącach zimowych, nasiąknięta tektura owija się wokół plastikowych butelek i tacek, powodując trudności z ich przetwarzaniem w zakładach recyklingu. Prognozuje się, że zanieczyszczenie papieru i tektury plastikiem między listopadem a marcem wzrasta nawet o 40 proc. w związku z czym w Wielkiej Brytanii na wysypiska śmieci lub do spalarni trafia dodatkowe 5 tys. ton odpadów plastikowych.

Redukcja 99 proc. plastiku jednorazowego użytku podczas Australian Open

Austriacka marka Waterdrop działa z misją eliminacji plastiku w formie jednorazowych butelek ze środowiska naturalnego, dlatego angażuje się w liczne projekty specjalne. Jednym z nich jest Australian Open, którego jest oficjalnym partnerem od 2024 roku. Podczas turnieju wspiera nawodnienie uczestników, dostarczając butelki z wodą dla wszystkich graczy i personelu, na terenie zawodów. W ubiegłym roku udało się zredukować 99 proc. plastiku jednorazowego użytku w strefach graczy, a do specjalnie zaprojektowanych butelek Waterdrop trafiło ponad 5,6 tys. litrów wody. Prawie 800 graczy mogło uzupełnić wodę bezpośrednio na korcie, korzystając z filtrowanej, wysokiej jakości wody z kranu w Melbourne. W sumie na turnieju zapewniono ponad 280 dystrybutorów wody, dając wszystkim odwiedzającym dostęp do bezpłatnej wody pitnej przez całą dobę. W tym roku Waterdrop planuje ponowić ten sukces, stawiając kolejny krok w stronę bardziej zrównoważonego środowiska.

– Jako zawodowy tenisista wiem, jak ważne jest utrzymanie optymalnego nawodnienia organizmu. Intensywne mecze podczas Australian Open, gdzie temperatury bywają ekstremalnie wysokie, stanowią ogromne obciążenie dla organizmu. Waterdrop pozwala mi w prosty i smaczny sposób zapewnić odpowiednie spożycie wysokiej jakości płynów przez cały turniej. Wierzę, że odpowiednie nawodnienie jest kluczem do mojej najlepszej wydajności i ogólnego stanu zdrowia – komentuje Hubert Hurkacz, ambasador Waterdrop.

Butelka Waterdrop sygnowana logiem Australian Open

Przy okazji współpracy turnieju Australian Open i marki Waterdrop powstała Stalowa Butelka Termiczna AO25, sygnowana logiem jednego z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Występuje ona w trzech wariantach: Lifestyle, Performance oraz Player w różnych wariantach kolorystycznych i pojemnościach. Butelka utrzymuje temperaturę ciepłego napoju do 12 godzin, a zimnego nawet do 24 godzin. Waterdrop nieustannie rozwija markę w Polsce, także w mediach społecznościowych – niedawno w serwisie Instagram powstał polski profil @waterdrop.polska.

Zrównoważony rozwój

Waterdrop dąży do tego, żeby stać się ekologicznym liderem w branży napojów. Obecnie marka dostępna jest w ponad 20 tys. punktach sprzedaży na świecie. Jej ambasadorami oraz inwestorami są m.in. Hubert Hurkacz, Sebastian Korda, Elina Svitolina, Taylor Fritz, Andrey Rublev i Cameron Norrie. Waterdrop wierzy w świat bez plastiku i popularyzuje butelki wielokrotnego użytku oraz Microdrinki bez dodatku cukru i konserwantów.